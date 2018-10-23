Mevsimin ilk karı düştü

ERZURMU’un kent merkezinde bugün hava sıcaklığının 3 dereceye düşmesiyle merkeze yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. En düşük hava sıcaklığının 1 derece hissedildiği sabah saatlerinde ise Palandöken Dağı'nın deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'nin zirvesi beyaza büründü. Kent merkezinden Palandöken'in zirvesini görenler, kışı hissetmeye başladı.
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