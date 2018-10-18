Mevlüt Uysal'dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık açıklaması

NTV yayınında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "Yerel seçimde aday olacak mısınız?" sorusuna "Bir görevi ısrarla hiç talep etmedim verilen görevi en iyi şekilde nasıl yaparım onun hesabını yaptım. Belki de beni buraya taşıyan o yaklaşımdır. Tekrar görev verilirse en iyi şekilde görevimizi yapmanın gayretinde olacağız. İstanbul halkının benimle ilgili düşüncesi önemli faktör olacak. " şeklinde cevap verdi.

METRO ÇALIŞMALARI Uysal'ın diğer değerlendirmeleri şöyle;

İstanbul'un önemli ulaşım sorunlarını çözecek raylı sistem şu ana kadar yapılanlar var inşaatı devam edenler var. Daha öncesinden Üsküdar Ümraniye metrosunu açtık şu anda Çekmeköy şu anda yapımı bitti testleri bitti. Sertifikasyon işlemi bitmek üzere o geldiği anda açmayı planlıyoruz. Şu anda İstanbul'da yaklaşık bizim 294 kilometre metro inşaatımız var. Dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız. Mevcut olarak en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız yer altında 25 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık 18 hatta metro inşaatı var. 2021'e kadar devam edecekler var. İstanbul'un uzunluk yaklaşık Gebze'den girdiğimiz zaman Silivri'den çıktığımız zaman 120 kilometre civarında.