İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 29 Ekim'de açılacak yeni Havalimanına dair açıklamada bulundu. Uysal: “Yeni Havalimanı’nda toplu ulaşım iki ay boyunca yüzde 50 indirimli olacak.”
Öte yandan İstanbul Yeni Havalimanı'na özel araçları ile giden yolcular da, iki ay süreyle Havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanacak.
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