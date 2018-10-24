İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 29 Ekim'de açılacak yeni Havalimanına dair açıklamada bulundu. Uysal: “Yeni Havalimanı’nda toplu ulaşım iki ay boyunca yüzde 50 indirimli olacak.”

Öte yandan İstanbul Yeni Havalimanı'na özel araçları ile giden yolcular da, iki ay süreyle Havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanacak.