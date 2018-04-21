Mevlüt Uysal’a 'En Yeşilaycı Siyasetçi' ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Başakşehir’de ilk Yeşilay Danışmanlık Merkezi açılması, Bağcılar, Eyüp, Beykoz’da Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi açılması için öncülük etmesi nedeniyle Mevlüt Uysal ödüle layık görüldü. Ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve eşi Hatice Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ile çok sayıda Yeşilay Gönüllüsü ve davetli katıldı. ‘EN YEŞİLAYCI’LAR ÖDÜLLERİNİ ALDI Törende, “Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşamı” misyon edinen, söz ve eylemleriyle bu mücadeleye destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri takdim edildi. Başakşehir’de Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM’ın açılmasına öncülük eden, Bağcılar, Eyüp ve Beykoz’da yine kuruma ait Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi açılması için destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a ‘Siyaset’ dalında “En Yeşilaycı” ödülü verildi. Başkan Mevlüt Uysal, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Gecede ayrıca; Yeşilay’ın kumar ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele çalışmalarına destek veren Psikiyatri Profesörü Marc Potenza’ya ‘Akademi’, bağımlılık sorununu sporla yenen Fenerbahçeli Basketbolcu Bobby Dixon Ali Muhammed’e Spor, Yeşilay’a tematik yayın çalışmalarıyla destek veren NTV Televizyonu’na Medya, Yeşilay’ın “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yetenek yarışmasına sponsor olan Turkcell’e Sosyal Sorumluluk, kurumun tanıtımına konserlerle destek veren Rap Şarkıcısı Ceza’ya Sanat alanında ödül verildi.

  • Siyaset 21 Nisan 2018 19:45
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Mevlüt Uysal’a 'En Yeşilaycı Siyasetçi' ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro