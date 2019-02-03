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Mevlüt Uysal sahildeki esnaf için net konuştu 'Ekmekle oynamaya gelmiyoruz'

Mevlüt Uysal sahildeki esnaf için net konuştu 'Ekmekle oynamaya gelmiyoruz'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, adaylığının açıklanmasının ardından sahildeki esnaf hakkında çıkan kapatma dedikodularına karşı çok net konuştu.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 09:24 - Güncelleme: 03-02-2019 09:24

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, seçim irtibat bürolarının açılışında vatandaşlarla buluştu.

Uysal, Büyükçekmece adaylığının açıklanmasının ardından hakkında asılsız iddialar ortaya atıldığını ve göreve geldiklerinde sadece hizmet odaklı çalışacaklarını vurguladı.

AŞINDAN ETMEK İÇİN GELMİYORUZ
Özellikle sahil esnafına yönelik dedikoduların çıkartıldığını belirten Uysal, "Sahildeki esnaflara da demişler ki; ‘O Mevlüt Uysal bir gelsin, hepinizi kapatacak.’ Biz kimsenin ekmeğiyle oynamaya gelmiyoruz. Kimseyi işinden ve aşından etmek için gelmiyoruz. Tam tersine daha iyi iş ve daha iyi kazanç için geliyoruz" diye konuştu.

ESNAFA DESTEK VERECEĞİZ
Yapılması gereken doğru işleri anlatacaklarını belirten Uysal şu ifadeleri kullandı:  "Oradaki esnaf ne istiyor? ‘Müşteri gelsin.’ Biz o esnaflara, kafelere ve restoranlara gitsek, ‘Gel burayı öyle bir düzenleyelim ki, millet sahile geldiği zaman daha iyi gezsin oraları güzelleştirelim. Sadece Büyükçekmece’nin değil İstanbul’un diğer ilçelerinden de buralara gezmeye gelsin’ dersek, ‘buraya gelenlerle de siz kazanacaksınız’ dersek bu insanlar neden itiraz etsin? Sadece yapılması gereken doğru işleri anlatacağız. Hadi biz size destek verelim hep beraber yapalım diyeceğiz. Biz hizmet için geliyoruz amacımız en iyisini vatandaşlarımıza sunmak”

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