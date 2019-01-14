Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Trump'ın küstah sözlerine sert yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye sınırında 20 millik güvenli bölge oluşturulması formülünü dile getirdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, Türkiye'ye yönelik tepki çeken sözler de sarf etti. ABD Başkanı "Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak mahvederiz" ifadelerini kullandı.

Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına yanıt verdi.

GÜVENLİ BÖLGE TÜRKİYE'NİN TEKLİFİ: Çavuşoğlu, ''Trump'ın içinde bulunduğu zorluğu görüyoruz. Üzerinde ciddi bir baskı var. Kendisi çekilme kararı aldı. Güvenlikle ilgili birimleri de ABD'nin çekilmemesi için sürekli baskı yapıyor. Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz. Türkiye'yi ekonomik olarak tehdit etmek ile bir yere varılamaz. Bu sorunu birlikte nasıl çözeceğiz buna bakmamız lazım. Güvenli bölge ABD'nin değil Türkiye'nin teklifidir.'' ifadelerini kullandı.

HİÇBİR TEHDİDE PABUÇ BIRAKMAYIZ: Çavuşoğlu, ''Kürt kardeşlerimizin en büyük dostu Türkiye'dir. Kürtlerle teröristleri bir tutarak bir yere varamayız. Bunu ABD'li ve Avrupalı muhattaplarımıza anlatıyoruz. Hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağımızı söyledik. Bu dili doğru bulmuyoruz, herkes üslubunu ayarlamalı. Son tweet bir iç politika malzemesidir. Bir taraftan ekonomik zorluklar, diğer taraftan terör tehdidi gösterildiği zaman bu millet der ki ben aç kalırım susuz kalırım terörle mücadele ederim.'' dedi.

''TERÖRİSTLERİ BAHANE EDİP İDLİB'E SALDIRDILAR''

''İdlib bir terör yuvası olduysa bunun sorumlusu rejim ve onun destekçisi ülkelerdir.'' diyen Çavuşoğlu, ''Daraa'dan otobüslerle teröristleri getirip İdlib'e bıraktılar. Amaçları da belliydi bu teröristleri bahane ederek İdlib'e saldırmaktı bunu da gerçekleştirdiler. İdlib muhturası zor da olsa başarılı bir şekilde yapılıyor. HTŞ'nin yada El-Nusra'nın İdlib'de yüzlerce noktayı ele geçirdiği söylemi doğru değildir. Zaten büyük bir kısmı silahtan alındırılmıştır. Bunlar terör örgütü, terör örgütlerinin amacı bellidir. Bunlarla ne yapacağımızı özellikle yabancı terörist savaşçıların durumunu da görüşmemiz gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

''TELEFON GÖRÜŞMESİ NEDEN OLMASIN''

Çavuşoğlu, ''ABD Başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında telefon görüşmesi neden olmasın. Böyle iyi bir diyaloğumuz var neden Twitter üzeriden bir açıklama yapıldı onu da açıkladım. Patriot'la ilgili görüşmeler devam ediyor, FBI'ın ABD'de yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında bir heyet Ankara'ya gelmişti. Bu çalışma grupları esasen 8 Ocak'ta Washington'da bir araya gelecekti, Bolton'ın ziyareti nedeniyle ertelendi. 5 Şubat'a davet geldi, arkadaşlarımız da gidiyor.'' şeklinde konuştu.