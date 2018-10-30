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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Tam bir felaket senaryosu"

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Tam bir felaket senaryosu"

Türkiye-İran-Azerbaycan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir gazetecinin sorunu üzerine "Tam bir felaket senaryosu çizdiniz. Biz de zaten bu amaçla Soçi mutabakatını imzaladık" dedi.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 12:42 - Güncelleme: 30-10-2018 13:21

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Türkiye-İran-Azerbaycan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SOÇİ SÜRECİ NE OLACAK

Önceki gün Fransa, Almanya ve Rusya ile birlikte düzenlenen 4lü zirve sonrası açıklamalara değinen bir gazeteci " 4'lü zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin, bölge ağır silahlardan arındırılmazsa, radikal gruplar temizlenmezse ve Rus askerlerine yönelik herhangi bir saldırı olursa müdahalede bulunacağı imasında bulundu. Böyle bir müdahale durumunda Soçi süreci sekteye uğrar mı?" sorusunu yöneltti.

BU AMAÇLA MUTABAKAT İMZALADIK
Bunun üzerine Çavuşoğlu şu cevabı verdi:

“Tam bir felaket senaryosu çizdiniz. Biz de zaten bu amaçla Soçi mutabakatını imzaladık. Bu sürece her zaman en çok katkı sağlayan ülkelerin başında da İran gelmektedir. Birlikte bu süreci yürütüyoruz. Astana ve Soçi süreci. Bizim tüm mutabakatlarımızda, deklarasyonlarımızda, bir taraftan Suriye'de ateşkesin sürdürülebilir olması için, diğer taraftan da Suriye sınırları toprak bütünlüğü için de siyasi bir çözüm için güçlü mesajlar görürsünüz.

"PKK, YPG VE DEAŞ İÇİN KARARLIYIZ"
Diğer taraftan da terörle ve terörün her türlüsüyle mücadeleye devam. O yüzden biz Suriye'de siyasi süreç için çaba sarf ederken, PKK'sı, YPG'si, DEAŞ'ı tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlıyız. Bugüne kadar önemli adımlar attık."

"AYKIRI BİR DURUMA İLK ÖNCE BİZ MÜDAHALE EDERİZ"
"İdlib bölgesi için söyleyecek olursak, defalarca Rus ortaklarımızla bu memorandum imzalandıktan sonra atılan adımlardan çok memnun olduklarını söylediklerini duymuşsunuzdur. Dolayısıyla şu anda İdlib üzerinde böyle bir sorun yok. Ağır silahların çekilmesi, radikal grupların çekilmesi, radikal gruplar terör örgütleriyle ne yapacak bunların konuşmamız lazım. Şu anda bu memorandumun uygulanması konusunda bir sıkıntı yok. İki tane yolun Halep'i Hama'ya ve Lazkiye'ye bağlayan M4 ve M5 yollarının da açılması yıl sonuna kadar gerçekleşecek. Şu anda her şey seyrinde gidiyor. Zaten teröristler ve radikal gruplar aykırı bir tutum sergilerse ilk önce biz müdahale ederiz"

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