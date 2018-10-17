Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Kaşıkçı açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Pompeo, ikili ilişkiler ile Suriye krizi gibi bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.

Çavuşoğlu görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:

Pompeo, Trump'ın görüşmelerini iletti. Kaşıkçı olayına ilişkin endişelerini dile getirdi. Savcılık yoğun bir çalışma yürütüyor. Başkonsololukta biraz gecikse de soruşturma gerçekleşti. Dün rezidansta soruşturma gerçekleşmedi, Suudlar, ailesinin olduğunu söyledi. Hepsi bir neticeye vardıktan sonra somut bir neticeye varabiliriz. Başkonsolos kendi ülkesine gitti, ne zaman döneceğine ilişkin bilgimiz yok.

BAŞKONSOLOSUN YAPTIĞI SAYGISIZLIK: Bazı yaklaşımları tabii ki tepki gördü. Dolapları açıp saygısızca bakın burada yok gibi söylemleri tüm dünyada tepkiye neden oldu. Konutta ve araçlarda soruşturma bugün gerçekleşecek. Dün, konutta ailesinin olduğu söylenerek gerçekleşmedi. Polisin bugün rezidansa gireceğini umuyoruz. Suudi Arabistan gecikmeksizin işbirliği yapmalı.