Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye mesaj! Mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10. Büyükelçiler Buluşması’nda konuştu. Programa Çavuşoğlu, Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Bakanlık personeli ve çok sayıda diplomat katıldı. ABD'nin yaptırımlarına yönelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir" açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırım ve baskıyla bir şey elde edemeyeceğini" söyledi.

Çavuşoğlu şunları söyledi: Her türlü algı operasyonuna rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerden.

ABD ile ilişkilerde son dönemde maalesef arzu etmediğimiz bir noktaya geldik. Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren temel konularda ABD yönetimi yapıcı olmaktan uzak bir tavır benimsedi. FETÖ konusunda somut bir adım atmadılar.

FETÖ'NİN LİDERİ ABD'DE RAHATÇA HAYATINI SÜRDÜRÜYOR: Oysa onlar da biliyor ki 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında FETÖ var. Bizden sürekli deliller istediler. Biz ilgili bilgileri delilleri kendilerine ulaştırdık. Ama attığı her adımı ve aldığı her nefesi sayan, FETÖ’nün aldığı her nefesi sayan ABD bizden çok daha iyi biliyor ki o hain darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü var. Ve bu örgütün lideri Pensilvanya’da rahatça hayatını sürdürüyor. Yine ABD, PYD YPG PKK konusunda da beklediğimiz adımları henüz sahada atmadı. Bu tavrı kesinlikle kendilerine yakıştıramıyoruz. Bu tavır sadece ABD düşmanlığını ve karşıtlığını, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada artırıyor.

YAPTIRIM VE TEHDİTLERİ KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL: Hele yaptırım ve tehditleri anlamak ve kabul etmek mümkün değil. ABD’nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz. ABD, halen iç politikanın da etkisiyle bir kafa karışıklığı yaşıyor. Esasen başka bir kafa karışıklığı da, ‘Bu sorunu Türkiye ile çözelim mi? Yoksa Kasım seçimlerine kadar sürdürelim mi?’ böyle bir karmaşa içinde. Biz ABD ile ilişkilerimizi düzeltmek için siyasi iradeyi ortaya koyduk, üzerimize düşeni yaptık. Yapıcı angajmanda ısrarcı olduk, olacağız. Biz her zaman olduğu gibi bu süreçte de son derece yapıcı olduk. Ve diyalog taraftarı olduk.

Şunu da söyledik. Tehditle, baskıyla ya da yaptırımla Türkiye’den herhangi bir netice alamayacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Diplomasi mi? Varız. Müzakere mi? Ona da varız. Uzlaşı kültüründe bir tarafın dayatması ve baskısı yoktur. İki tarafın konuşarak bir orta noktada buluşması vardır. bu bizde var ama dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil. ABD’nin esasen birimizin değil, birbirimizin önemli olduğunu yeniden görmesi ve anlaması gerekiyor. Türkiye’den yaptırımlarla ve baskıyla bir şey elde edemeyeceğini de artık ABD’nin bilmesi lazım, anlaması gerekiyor.

Bu yıl NATO devlet başkanları zirvesinde, Türkiye’nin güvenliği ile NATO’nun güvenliğinin birbirinden ayrılmaz olduğunu tescil ettirdik. AB ile uzun, ince ve yokuşlu bir yolu 60 yılı aşkın bir süredir yürüyoruz. AB üyelik sürecimizin yeniden canlanmasını elbette ümit ediyoruz. Biz tam üyelik hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmedik. AB ülkeleri standartlarından geri adım atsalar dahi biz kendi standartlarımızı her alanda en ileriye taşıyacağız. Türkiye olarak reform ve uyum adımlarını atmaya devam edeceğiz.