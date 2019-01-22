Mevlüt Çavuşoğlu: Kaşıkçı cinayeti örtbas ediliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı batılı ülkelerin Cemal Kaşıkçı cinayetini kapatmaya çalıştıklarını söyledi. Basın özgürlüğü diyenlerin parayı görünce cinayeti örtbas ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin cinayetle ilgili soruşturmada sonuna kadar gideceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi'ni ziyaret etti. Burada gençlere hitap eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Suriye ve Cemal Kaşıkçı cinayeti başta olmak üzere dış politikadaki bazı konularda ortaya koyduğu tavırlar hakkında bilgi verdi.

ABD'nin, Suriye'den çekilme kararı almasından sonra herkesin farklı tepkiler göstererek gündeme gelmeye çalıştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Suriye politikamız son derece net. Gizli bir gündemimiz yok. Suriye'de barış, huzur, istikrar ve siyasi çözüm istiyoruz. Çok aktör var. Herkesin farklı gündemi var. Olabilir. ABD çekilme kararından sonra gerçek gündemini ortaya koymaya başladı. Ama biz hep aynı şeyi söylüyoruz. Yanı başımızdaki komşumuzda kalıcı barışın sağlanma arayışını sürdürüyoruz.

PKK/YPG'Yİ KULLANIYORLAR

Fakat diğer taraftan terör ve terörle mücadeledeki çifte standart ve iki yüzlülük var. Bugün kapalı kapılar ardından 'YPG'ye niye bu kadar sahip çıkıyorsunuz?' denildiğinde 'çok rahatlıkla kullanabildiğimiz bir örgüt olduğu için destekliyoruz' diyorlar. İşte biz geçmişten beri diyoruz: Bunlar onun bunun maşası diye. Nerede kullanabilecekleri bir örgüt olursa destek veriyorlar. Bugün batılıların YPG ve PKK'ya desteğinin sebebi budur. Kime karşı kullanacaklar? Bugün bize, yarın başkasına karşı kullanacaklar. Kim olursa olsun, fark olmaz. Bazı komşu ülkelere karşı yerine göre de bunları kullanıyorlar. Geçmişte gördük. Yakın zamanda Irak'ta gördük. PKK'yı oradaki yönetimlere karşı kullananlar oldu.

"PARAYI GÖRÜNCE ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Kaşıkçı davasında ilkeli davrandık. İlkeli olduğu kadar akıllı ve stratejik davrandık. Çünkü bu cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili zorlukları biliyoruz. Biz bir taraftan elimizdeki bilgileri, belgeleri, delilleri herkesle paylaşırken diğer taraftan ne olduğunu bilemediğimiz, göremediğimiz ve hiç bilgi paylaşımının yapılmadığı bir Suudi Arabistan'ı gördük. Cinayeti işleyenler orada. Çok açık ve net söylüyorum. Bu olayı kapatmaya çalışan batılı ülkeleri var. Ben sebeplerini biliyorum. Hangi konuda ne tür anlaşmalar yapılıyor, biliyoruz ve görüyoruz. Dünyada basın özgürlüğü diyenleri şimdi parayı görünce bu işi nasıl örtbas ettiklerini görüyoruz. Ama biz sonuna kadar gidiyoruz. Şimdi önümüzdeki günlerde uluslararası soruşturma için hazırlıklarımızı yaptık, gerekli adımları atacağız. Bizim stratejimiz sayesinde Suudi Arabistan cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı."