Mevlitte mini elbise giydi olay oldu!

Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin kızları Arya için bir mevlit düzenledi. Özlem Ada Şahin, mevlit fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Mevlite mini elbiseyle giden Özlem Ada, takipçisinin eleştirisine maruz kaldı.

Mevlitte mini elbise giydi olay oldu!

2016 senesinde dünyaevine giren şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin'in geçen sene doğan kızları Arya için bir mevlit düzenledi. Mevlide Demet Akalın, Özlem Yıldız ve Gizem Hatipoğlu gibi ünlü isimler de katıldı. Özlem Ada Şahin, kızının mevlitten çekilmiş fotoğrafları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Fotoğraflar yayınlanır yayınlanmaz takipçilerinden de eleştiri aldı.

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Mevlitte mini elbise giydi olay oldu!

Özlem Ada Şahin, mevlit fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi: ''Canim bebeğim Allah seni tüm nazarlardan belalardan ve tüm kötü olan herseyden korusun. Asigim her bir zerrene.. Güzel melegim. Kocaman Maşallah Subhanallah diyelim. #AryaninMevlidi Gelen tüm dostlarima çok tesekkür ederim. Ettiginiz dualar misliyle size geri dönsün. Ayaklariniza saglik.

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Mevlitte mini elbise giydi olay oldu!

"MİNİ ELBİSEYLE MEVLİT OLMAZ": Bir takipçi Özlem Ada Şahin'in fotoğrafının altına, "Ya kötü yorum yapmıyayım diyorum ama mini elbisyele mevlit olmaz ki. Her şeyin kuralları var yani. Şimdi mevlitte mini giydin diye cool olmuyorsun ama bebeğin çok güzellik" yorumunda bulundu. Özlem Ada Şahin'in ise cevabı sert oldu.

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Mevlitte mini elbise giydi olay oldu!

"BOŞ İŞLER..." Özlem Ada Şahin kendisini eleştiren takipçisine, "Cool olmakla ne alakası var bu benim seçimim. Önemli olan niyettir. Allah'tan başkası da gelip beni yargılayamaz. Ayrıca Kuran okunurken içeride naptığımı nettiğimi bilmeden gelmiş yazıyorsun buraya? Boş işler ifade özgürlüğünüzü kullandığınıza göre beni takip etmezseniz sevinirim. Sevgiler" yazarak cevap verdi. Şahin'in bu cevabı takipçilerinden destek aldı. (POSTA)

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