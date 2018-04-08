Metroya bu halde bindi sonra neler olacağını bilmeden...

Siz siz olun, toplu taşımalarda neler giydiğinize, nasıl durduğunuza dikkat edin. Kimse kimsenin ne giydiğine karışamaz tabi. Ama sosyal medyada yayılan bu fotoğraflar metroya bindikten sonra neler olacağını hiç bilmediğinizi bir anda sosyal medyanın dalga geçtiği hedefi olarak kendinizi bulmanızı sağlıyor. İşte birbirinden komik o fotoğraflar.