Metroya böyle bindi sonra kendini kaybetti

Toplu taşıma alanları birbirinden farklı karakterin bir arada bulunduğu ender yerlerden biri. Hele ki havaalanları, her türden insanla karşılaşabileceğiniz mükemmel bir geçiş noktasıdır. Bunun sebebi yurtdışına gelen giden insanların çok olması. Ama birazdan göreceğini bu fotoğraflar bu farklılıkların sınırlarını aşıyor. Evet biraz garip fotoğraflar bekliyor olabilirsiniz ama bu kadarı biraz fazla. Ne demek istediğimize fotoğrafları gördükten sonra karar verin. İşte havaalanlarında güvenlik kamerasına yakalanan birbirinden ilginç o fotoğraflar.

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Toplu taşıma alanları birbirinden farklı karakterin bir arada bulunduğu ender yerlerden biri. Hele ki havaalanları, her türden insanla karşılaşabileceğiniz mükemmel bir geçiş noktasıdır. Bunun sebebi yurtdışına gelen giden insanların çok olması. Ama birazdan göreceğini bu fotoğraflar bu farklılıkların sınırlarını aşıyor. Evet biraz garip fotoğraflar bekliyor olabilirsiniz ama bu kadarı biraz fazla. Ne demek istediğimize fotoğrafları gördükten sonra karar verin. İşte havaalanlarında güvenlik kamerasına yakalanan birbirinden ilginç o fotoğraflar.

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2 28

Toplu taşıma alanları birbirinden farklı karakterin bir arada bulunduğu ender yerlerden biri. Hele ki havaalanları, her türden insanla karşılaşabileceğiniz mükemmel bir geçiş noktasıdır. Bunun sebebi yurtdışına gelen giden insanların çok olması. Ama birazdan göreceğini bu fotoğraflar bu farklılıkların sınırlarını aşıyor. Evet biraz garip fotoğraflar bekliyor olabilirsiniz ama bu kadarı biraz fazla. Ne demek istediğimize fotoğrafları gördükten sonra karar verin. İşte havaalanlarında güvenlik kamerasına yakalanan birbirinden ilginç o fotoğraflar.

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