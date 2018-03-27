Metroya bir cesaret bindi bu halde bindi sonra olacakları düşünmedi

Uzmanlar hayatımızın neredeyse bir yılını bugün ne giyeceğim telaşıyla geçtiğini belirtiyorlar. Ancak birazdan göreceğiniz insanlar, bu durumu pek düşünmüyor gibi görünüyor. İşte görünüşleri hepinizi şok edecek veya ilham verecek olan en çılgın sokak kıyafetleri…
Uzmanlar hayatımızın neredeyse bir yılını bugün ne giyeceğim telaşıyla geçtiğini belirtiyorlar. Ancak birazdan göreceğiniz insanlar, bu durumu pek düşünmüyor gibi görünüyor. İşte görünüşleri hepinizi şok edecek veya ilham verecek olan en çılgın sokak kıyafetleri…
Uzmanlar hayatımızın neredeyse bir yılını bugün ne giyeceğim telaşıyla geçtiğini belirtiyorlar. Ancak birazdan göreceğiniz insanlar, bu durumu pek düşünmüyor gibi görünüyor. İşte görünüşleri hepinizi şok edecek veya ilham verecek olan en çılgın sokak kıyafetleri…
Uzmanlar hayatımızın neredeyse bir yılını bugün ne giyeceğim telaşıyla geçtiğini belirtiyorlar. Ancak birazdan göreceğiniz insanlar, bu durumu pek düşünmüyor gibi görünüyor. İşte görünüşleri hepinizi şok edecek veya ilham verecek olan en çılgın sokak kıyafetleri…
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