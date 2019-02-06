  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYılın En İyi Eğitim Kurumu Ödülü Gökyüzü'nün
eposta yazdır zoom+ zoom-

Metropol'den CHP'yi üzecek Mustafa Sarıgül anketi

Metropol'den CHP'yi üzecek Mustafa Sarıgül anketi

CHP'nin Mustafa Sarıgül'ü DSP'ye kaptırması Şişli'deki dengeleri değiştirecek gibi. Metropol araştırma şirketinin Şişli'de yaptığı anketten çıkan sonuçlar çok çarpıcı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 06-02-2019 12:57 - Güncelleme: 06-02-2019 12:57

Araştırma şirketi Metropoll seçim anketi yayınladı. Metropol araştırma şirketi tarafından 7-9 Ocak tarihleri arasında yapılmış olan Şişli anketinde çarpıcı sonuçlar...

İnternetistanbul.com'un özel haberine göre; Şişli Belediye Başkanlığı seçimlerine; 'Mustafa Sarıgül DSP'den katılırsa, oyunuzu ona mı yoksa diğer bir partinin adayına mı verirsiniz?' şeklinde sorulan soruya bakın ne cevaplar verildi.

DSP, Mustafa Sarıgül ile yüzde 60,9 oranında oy alırken;

CHP yüzde 21,7

AK Parti yüzde 13,7

Diğer partiler 3,7 oranında oy aldı.

SARIGÜL FAVORİ
Bu anket sonucunda görüldüğü gibi, Mustafa Sarıgül Şişli'de CHP'nin oylarının çoğunu aldığı gibi AK Parti'nin oylarının yarısını, MHP ve İYİ Parti'nin oylarının da ezici çoğunluğunu alıyor. Bu tablo karşısında, seçimlere 53 gün kala Şişli'de 31 Mart akşamı sandıktan DSP'li Mustafa Sarıgül'ün çıkacağını söylemek mümkün.

Türkiye'nin en saygın araştırma kuruluşlarından Metropol tarafından yapılan anketin künyesi şöyle;

* Araştırmanın alan uygulaması, Şişli ilçesinin 25 mahallesinde tabakalı örnekleme yönetemi ile ağırlandırma uygulanarak, 7-9 Ocak 2019 tarihleri arasında toplam 2,586 kişi ile yapılmıştır.

* Araştırma, 0,95 güven sınırları içinde +/-1,91 hata payı ile gerçekleşmiştir. Alan çalışmasında yüz yüze görüşme tekniği uygulanmıştır.

Kaynak: internetistanbul

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Metropol'den CHP'yi üzecek Mustafa Sarıgül anketi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 06 Şubat 2019 13:28 Sarıgülün boyu arşa erer.Bulunmaz Bursa kumaşı ya.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro