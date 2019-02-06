Metropol'den CHP'yi üzecek Mustafa Sarıgül anketi

Araştırma şirketi Metropoll seçim anketi yayınladı. Metropol araştırma şirketi tarafından 7-9 Ocak tarihleri arasında yapılmış olan Şişli anketinde çarpıcı sonuçlar...

İnternetistanbul.com'un özel haberine göre; Şişli Belediye Başkanlığı seçimlerine; 'Mustafa Sarıgül DSP'den katılırsa, oyunuzu ona mı yoksa diğer bir partinin adayına mı verirsiniz?' şeklinde sorulan soruya bakın ne cevaplar verildi.

DSP, Mustafa Sarıgül ile yüzde 60,9 oranında oy alırken;

CHP yüzde 21,7

AK Parti yüzde 13,7

Diğer partiler 3,7 oranında oy aldı.

SARIGÜL FAVORİ

Bu anket sonucunda görüldüğü gibi, Mustafa Sarıgül Şişli'de CHP'nin oylarının çoğunu aldığı gibi AK Parti'nin oylarının yarısını, MHP ve İYİ Parti'nin oylarının da ezici çoğunluğunu alıyor. Bu tablo karşısında, seçimlere 53 gün kala Şişli'de 31 Mart akşamı sandıktan DSP'li Mustafa Sarıgül'ün çıkacağını söylemek mümkün.

Türkiye'nin en saygın araştırma kuruluşlarından Metropol tarafından yapılan anketin künyesi şöyle;

* Araştırmanın alan uygulaması, Şişli ilçesinin 25 mahallesinde tabakalı örnekleme yönetemi ile ağırlandırma uygulanarak, 7-9 Ocak 2019 tarihleri arasında toplam 2,586 kişi ile yapılmıştır.

* Araştırma, 0,95 güven sınırları içinde +/-1,91 hata payı ile gerçekleşmiştir. Alan çalışmasında yüz yüze görüşme tekniği uygulanmıştır.

Kaynak: internetistanbul