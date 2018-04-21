Metroda skandal! Genç kıza hayatının şokunu yaşattı

Almanya'nın Essen metro istasyonu merdivenlerinde yaşanan korkunç olay büyük yankı uyandırdı. Telefonuyla görüşme yaparken merdivenden inen 17 yaşındaki kıza, arkadan elindeki bira şişesiyle yaklaşan bir adam saldırdı. Elindeki bira şişesini genç kızın başına vuran saldırgan adam, telefonu çalmak için hamle yaptı, ancak beklemediği bir direnişle karşılaştı.

Görüntüde telefon görüşmesi yaparken merdivenden inen kızın arkasından elinde şişeyle gelen adam görülüyor. Genç kızın başına şişeyle vuran gaspçı, telefonu çalmak için bir süre mücadele ediyor. Yaşanan arbedede suç ortağı olduğu tahmin edilen ikinci bir kişi daha geliyor ancak o da beklemediği direnişle karşılaşıyor ve istediğini alamıyor. Gelen ikinci kapkaççıyı da ayaklarıyla savuşturan cesur kız yaşanan olayda hırsızları oradan uzaklaştırmayı başarıyor. İstediklerini alamayacağını anlayan hırsızlar merdivene geri dönüp kaçıyor.

13 Nisan günü yaşandığı belirtilen korkunç olayı araştıran polis, görüntüler sayesinde saldırganı buldu. Saldırganın tutuklandığı bilgisi verildi.

  • Dünya 21 Nisan 2018 12:55
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 21 Nisan 2018 13:03 almanlar kizlari karete yani kendini nasil savunsun diye onun icin basarili oldu !! ya türkiyede tecavüzden baska bir akillarina gelmiyor vasi bir millet

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