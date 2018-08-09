Metroda rezalet! Elinde alkol erkek arkadaşının üzerine atladı sonrası fena

RUSYA'da eşine benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Dünyaca ünlü Moskova metrosuna binen ve alkolü fazla kaçırdığı anlaşılan bir çift, bir anda öpüşmeey başladı. Alkolün etkisiyle şaşkın bakışları bile fark etmeyen çift, bakın sonra ne yaptı.
Utanç verici görüntüler, Rusya'nın başkenti Moskova'nın ünlü metrosunda çekildi. Video kaydı, koltuklarda uzanan bir erkek ve yanındaki kadınla başlıyor. Siyah elbise giyen kadın, erkeğin fermuarını açmayı deniyor.
Erkeğin elinde bir içki şişesi göze çarpıyor. Tüm bunlar olurken, diğer yolcular kendi hallerinde seyahat ediyor.
Bir kişi hariç...
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