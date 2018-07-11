Metroda korku dolu anlar… Kapıda asılı kaldı ve…

Dünyanın en yoğun metro hatlarından olan New York metrosu geçtiğimiz günlerde sıra dışı görüntülere sahne oldu. Brooklyn’den hareket eden bir trene binmek yerine kapısına asılan bir adam, yolcuları şaşkına çevirdi.

Bir durak boyunca kapıyı asılı halde giden adam, tren istasyona yanaştıktan sonra kapıdan inerek hızla uzaklaştı. Kimliği belirlenemeyen adam olaydan yara almadan kurtulurken, trendekiler panik dolu anlar yaşadı.

O sırada bir yolcunun kaydettiği görüntülerde ise, kapıdaki adamın hemen önünde kulaklıklarıyla oturan yolcu dikkat çekti. Tüm sakinliğiyle olduğu yerde oturan adam sosyal medyada en az kapıdaki ‘yolcu’ kadar konuşuldu.