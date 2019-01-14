Metroda bir anda soyunmaya başladılar! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı

ABD'de geleneksel hale gelen 2002 yılında Improv Comedy isimli grup tarafından başlatılan 'Pantolonsuz Metroya Binme Günü’ ilginç karelere sahne oldu.

''Improve Everywhere'' grubunca düzenlenmeye başlanan ve dünya genelinde onlarca şehre yayılan etkinlik bu yıl da yoğun ilgi gördü. New York, Londra, Barcelona, Milan, Prag ve Berlin’de bir çok yolcu dondurucu hava sıcaklıklarını umursamadan metroya yarı çıplak bindi. Twitter

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Geçtiğimiz yıllarda neden böyle bir şey yaptıkları sorusuna "Pantolonumu giymeyi unuttum" gibi yanıtlar veren eylemciler, bu olayı her yıl düzenlenen bir etkinlik olarak görüyor. Twitter

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New York'ta eksi 5 derece soğuğa aldırmayan eylemciler, etkinlikten haberi olmayanların şaşkın bakışları altında metroda pantolonlarını çıkardı. Twitter

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