Metroda bir anda soyunmaya başladılar! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı

''Improve Everywhere'' grubunca düzenlenmeye başlanan ve dünya genelinde onlarca şehre yayılan etkinlik bu yıl da yoğun ilgi gördü. New York, Londra, Barcelona, Milan, Prag ve Berlin’de bir çok yolcu dondurucu hava sıcaklıklarını umursamadan metroya yarı çıplak bindi.
Geçtiğimiz yıllarda neden böyle bir şey yaptıkları sorusuna "Pantolonumu giymeyi unuttum" gibi yanıtlar veren eylemciler, bu olayı her yıl düzenlenen bir etkinlik olarak görüyor.
Pantolonsuz eylemcilere polis bu yıl da müdahale etmedi. Geçmişte yapılan eylemlerden birinde polis, katılımcıların bindiği tren hatlarından birini durdurmuş ve pantolonsuzları gözaltına almıştı.
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