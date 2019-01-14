Metroda bir anda soyunmaya başladılar! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı

ABD'de geleneksel hale gelen 2002 yılında Improv Comedy isimli grup tarafından başlatılan 'Pantolonsuz Metroya Binme Günü’ ilginç karelere sahne oldu.

Metroda bir anda soyunmaya başladılar! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı

''Improve Everywhere'' grubunca düzenlenmeye başlanan ve dünya genelinde onlarca şehre yayılan etkinlik bu yıl da yoğun ilgi gördü. New York, Londra, Barcelona, Milan, Prag ve Berlin’de bir çok yolcu dondurucu hava sıcaklıklarını umursamadan metroya yarı çıplak bindi.

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Metroda bir anda soyunmaya başladılar! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıllarda neden böyle bir şey yaptıkları sorusuna "Pantolonumu giymeyi unuttum" gibi yanıtlar veren eylemciler, bu olayı her yıl düzenlenen bir etkinlik olarak görüyor.

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Metroda bir anda soyunmaya başladılar! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı

New York'ta eksi 5 derece soğuğa aldırmayan eylemciler, etkinlikten haberi olmayanların şaşkın bakışları altında metroda pantolonlarını çıkardı.

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Metroda bir anda soyunmaya başladılar! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı

Pantolonsuz eylemcilere polis bu yıl da müdahale etmedi. Geçmişte yapılan eylemlerden birinde polis, katılımcıların bindiği tren hatlarından birini durdurmuş ve pantolonsuzları gözaltına almıştı.

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