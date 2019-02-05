Metrobüsteki astronot sosyal medyayı salladı! Burası özgür bir ülke

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu da Türkiye gelişmiyor diyenlere kapak olsun. Sokaklarımızda bile astronot dolaşıyor" yorumunu yaparken bir başka kullanıcı ise "İsteyen istediğini giyer kardeşim. Burası özgür bir ülke. Neden giydiğinin hesabını mı verecek. Rahat rahat astronot kıyafeti giyip gezemeyeceksek ölelim" ifadelerini kullandı. İşte olaya ilişkin atılan bazı tweetler...