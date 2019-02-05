Metrobüsteki astronot sosyal medyayı salladı! Burası özgür bir ülke

İstanbul Uzunçayır'da durakta metrobüs bekleyen astronot kıyafetli adam, herkesi hayrete düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen kayıt altına alınanan vatandaşın o halleri sosyal medyanın da gündemine oturdu. 'Metrobüsteki Astronot'u gören bir çok sosyal medya kullanıcısı, yaşanan olayla ilgili birbirinden eğlenceli paylaşımlar yaptı.
Astronot kıyafetini neden giydiği bilinmeyen vatandaş Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi. Vatandaşın kim olduğu ve ne için astronot kıyafeti giydiği öğrenilemedi. Astronot kıyafeti giyen vatandaşın ayakta beklemesi ise, "Astronot bile metrobüste oturamadı" yorumlarına neden oldu.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu da Türkiye gelişmiyor diyenlere kapak olsun. Sokaklarımızda bile astronot dolaşıyor" yorumunu yaparken bir başka kullanıcı ise "İsteyen istediğini giyer kardeşim. Burası özgür bir ülke. Neden giydiğinin hesabını mı verecek. Rahat rahat astronot kıyafeti giyip gezemeyeceksek ölelim" ifadelerini kullandı. İşte olaya ilişkin atılan bazı tweetler...
"Bir astronot eksikti o kalabalıkta, oksijen tüpünü kucağına al kardeşim, zaten tıkış tukuş!"
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