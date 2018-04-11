SON DAKİKA

Metrobüste taciz etmişti duruşma sonrası ortalık karıştı

METROBÜSTE iki üniversite öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan 52 yaşındaki Aydoğan Ş. "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklu olarak yargılanan sanığın cezasını ertelemedi. Duruşma sonrasında sanık yakınları mağdur kızlardan birine tükürünce mahkeme salonu önünde arbede çıktı. Birbirine giren taraflar, özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ayrılarak adliye salonundan uzaklaştırıldı. 

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Aydoğan Ş. ile mağdur kızlardan 19 yaşındaki C.K. hazır bulundu. Diğer mağdur A.A. ise duruşmaya gelmedi. 

TUTUKLU SANIK: "BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM"

Sanık Aydoğan Ş. son savunmasında, " 45 yıldır İstanbul'a yaşıyorum. Mesleğim gereği toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Böyle bir şey yapmadım. Müştekiler kendi kafalarına göre konuşuyor. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. 

MAĞDUR ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra söz alan mağdur C.K ise, "Final haftamdı kütüphanede ders çalıştıktan sonra eve dönüş yapmak için Uzunçayır metrobüsünü kullandım. Bu sırada  metrobüste sanık bana yaklaşmaya başladı. Rahatsız oldum. Sanığın elini birkaç kez sağ baldırıma değdiğini hissettim. Biraz kenara çekildiğim halde aynı harekete devam etti. Ben ileriye gidip sanığı takip etmeye başladım. O sırada A. isimli  kişiye aynı şekilde tacizde bulunduğunu gördüm. A. fark ettiğinde sanık başka tarafa bakmaya devam etti. Sinirlerim bozuldu bağırmaya başladım. 'Ben sizi izliyorum, ne yapıyorsunuz' dediğimde bana 'Ben ne yapıyorum' dedi. Daha sonra olaya güvenlik müdahale etti" diyerek şikayetçi oldu. 

BERAATİNİ İSTEDİ

Son sözü sorulan sanık Aydoğan Ş. "Beyanları kabul etmiyorum. Hiçbir diyaloğum bile olmadı. Beraatimi istiyorum" dedi.

MAHKEME HER İKİ EYLEM İÇİN AYRI AYRI 3 YIL 9'AR AY HAPİS CEZASI VERDİ

Ancak mahkeme, sanığın üzerine atılı "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Kararda, sanığın  toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamın sağladığı kolaylıktan faydalanarak bu suçu işlemesi nedeniyle cezada artırım uygulandı. Mahkeme, iki ayrı eylemden 3 yıl 9'ar ay hapis olmak üzere toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık hakkındaki cezayı ertelemedi. 

DURUŞMA SONUNDA ARBEDE ÇIKTI

Duruşma sonrasında sanık yakınları mağdur kızlardan birine tükürünce mahkeme salonu önünde arbede çıktı. Birbirine giren taraflar, özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ayrılarak adliye salonundan uzaklaştırıldı. 

İDDİANAME

İddianameye göre, 1 Ocak 2018 günü metrobüste yolculuk yapan sanık Aydoğan Ş., mağdur C.K.'ya yanaşarak baldırına birkaç kez dokundu. C.K 'nin kenara çekilmesine rağmen sanık  tacizlerini sürdürdü. Bunun üzerine mağdur C.K, sanığın yanından uzaklaşarak onu uzaktan izlemeye başladı. Sanık Aydoğan Ş. bu defa A.A.'ya yanaşıp eliyle taciz etmeye başladı. A.A. tepki gösterince yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine özel güvenlik görevlisi gelerek olaya müdahale etti. C.K. ve A.A. tacizde bulunan adamdan şikayetçi oldu. Sanık Aydoğan Ş. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Sanık Aydoğan Ş. hakkında insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan iki ayrı eylemi nedeniyle 4 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

  • Güncel 11 Nisan 2018 14:24
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Metrobüste taciz etmişti duruşma sonrası ortalık karıştı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro