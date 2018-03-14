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Metrobüste öpüşen gençler! Sevilay Yılman yazdı

Metrobüste öpüşen gençler! Sevilay Yılman yazdı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman bugünkü yazısında metrobüste dudak dudak öpüşen iki genci kaleme aldı. Yılman 'sevişir gibi öpüşmüşlerse kusura bakmasınlar ama müdahaleyi de hak etmişlerdir.' dedi.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 10:16 - Güncelleme: 14-03-2018 10:16

İstanbul'da bir metrobüste yaşanan olay dün sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biriydi. Metrobüste iki genç dudak dudağa öpüşünce ortalık karıştı. Yolcularla gençler arasındaki tatışmayı bir yolcu telefonuna kaydetti. Sosyal medyanın gündemine oturan bu olay üzerine farklı yorumlar yapıldı. Tartışmalara katılan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, konuya ilişkin köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"GENÇLERİN HANGİ ŞEKİL VE BİÇİMDE ÖPÜŞMÜŞ OLDUĞUNUN BİLİNMESİ GEREKİYOR": "Bence bu olayı tam yorumlayabilmek için gençlerin hangi şekil ve biçimde öpüşmüş olduğunun bilinmesi gerekiyor. Çünkü dudak dudağa da olsa bu öpüşme kısacık bir buse ise buna müdahale hiçbir gerekçeyle kabul edilemez.

Ama eğer o gençler, toplu taşıma aracında, yani tıklım tıkış insan dolu bir metrobüste şehvet ve tutkuyla, hadi daha açık yazayım, yatak odalarında misali, kimsenin olmadığını düşünüp sevişir gibi öpüşmüşlerse kusura bakmasınlar ama müdahaleyi de hak etmişlerdir.

BEN DE ONLARI UYAYIRDIM: Biliyorum bu yazdıklarım karşısında çok tepki alacağım ama buna rağmen açık ve net söylüyorum: Eğer gençler tarif ettiğim, anlattığım biçimde bir öpüşme gerçekleştirmişlerse bunu ahlak bekçiliği ya da bilmem ne adına değil ama büyük bir görgüsüzlük, nezaketsizlik olduğunu düşündüğüm için ben de onları uyarırdım. Ama bağırıp çağırmadan. Kıyamet kopartmadan.

Dolayısıyla efendim... Şaşırtıcı bulacaksınız ama eğer gençler dediğim biçimde bir davranış içerisine girmişlerse, o vatandaş verdiği tepkide yüzde yüz haklıdır. Haklı ama bunu “ahlak bekçiliği” adına yaptığını söylediği için de diğer vatandaşların ona tepki göstermesi gayet normaldir.

Sevilay Yılman'ın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • kırçıl 14 Mart 2018 10:56 Ahlaksızlığın ayyuka çıktığı dönemde, Ahlaki bir erdemi savunmak şart ve elzemdir. Toplumların çöküşünü hazırlayan pompeide, Lut kavminde olduğu gibi çirkefliği görmeyip baş çevirmenin sonucudur. Felaket bağıra bağıra gelir, sonunda yok eder gider. Akıllı olmak, çirkefliğe dur demek erdemdir.

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