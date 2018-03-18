Metrobüste bir taciz skandalı daha! Genç kızın kalçasına...

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesine göre 1 Ocak 2018 günü metrobüste yolculuk yapan Aydoğan Ş., C.K.’ya yanaşarak baldırına birkaç kez dokundu.

Metrobüste bir taciz skandalı dahaİddiaya göre C.K (19). kenara çekilmesine rağmen Aydoğan Ş., tacizlerini sürdürdü. Bunun üzerine C.K. da Aydoğan Ş.’nin yanından uzaklaşarak onu uzaktan izlemeye başladı. Aydoğan Ş. bu defa A.A.’ya (19) yanaşıp eliyle taciz etmeye başladı. A.A. tepki gösterince yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine özel güvenlik görevlisi gelerek olaya müdahale etti. C.K. ve A.A. tacizde bulunan adamdan şikayetçi oldu.

"KALÇAMA DOKUNDUĞUNU HİSSETTİM"

Üniversite öğrencisi C.K. ifadesinde, “Uzunçayır durağından metrobüse bindim. Sonradan adını öğrendiğim Aydoğan Ş. ile aramızda 40 santimetre vardı. Metrobüs çok kalabalık değildi. Ancak metrobüs hareket ettikçe şahsın bana doğru yaklaştığını hissettim. Eliyle birkaç kez baldırıma dokununca kenara çekildiğim halde dokunmaya devam etti. Bir iki metre ilerleyince bu defa A.A. adlı kadına dokunmaya başladı. Parmaklarını oynatarak özellikle dokunuyordu. “Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz?” diye bağırdım. O da “Ben ne yapıyorum ki?” dedi. Ben de “Sizi izliyorum, bana ve iki kadına tacizde bulundunuz” dedim. “Yapmadım” dedi. Ancak orada bir kadın ve erkek de gördüğünü söyledi. A.A. da “Bana mütemadiyen avucunun içiyle ve parmaklarının ucuyla montumun üzerinden kalçama doğru dokunduğunu hissettim” dedi.

"52 YAŞINDAYIM HİÇBİR VUKUATIM YOK"

Şikayet sonrası ifadesi alınan Aydoğan Ş. ise, “C.K. adlı kadın aşırı derecede cazgırlık yaparak A.A. adlı kadını da etkileyerek ‘Bu bayanı da eliniz ile taciz ettiniz’ dedi. Bana bağırarak ortalığı birbirine kattı. Suçlamaları kabul etmem. Benim yaşım 52. Bugüne kadar hiçbir vukuatım olmadı. Çevremde çok sevilen ve sayılan bir insanım. Benim bu duruma düşmem çok zoruma gitti. Beni metrobüsün içinde rezil eden ve gururumla oynayan C.K.’dan ben de şikayetçiyim” dedi.

14 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nde tutuklanmasına karar verilen Aydoğan Ş. hakkında hazırlanan iddianamede insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçunu işlediği belirtildi. Şüphelinin iki ayrı eylemi nedeniyle 4 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.