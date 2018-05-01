Metrobüs durağında çok feci olay!

İSTANBUL Beylikdüzü'nde, metrobüs durağında metrobüs altında kalan Suriyeli çocuk feci şekilde can verdi. Feci kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Esenyurt Saadetdere metrobüs durağına kaçak olarak girmeye çalışan Suriyeli bir çocuğa metrobüs çarptı. Metrobüsün altında kalan 10 yaşlarındaki çocuk hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor....