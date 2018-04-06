Metro trafo merkezinde yangın! Acı haber geldi

İSTANBUL Ümraniye'de Dudullu metro trafo merkezinden bir son dakika yangın haberi geldi.

Dudullu'da metro trafo merkezinde yangın çıktı. Çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Dudullu’da bulunan trafo merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI: İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan itfaiye ekipleri sevk edildi.

TRAFO TEKNİSYENİ ÖLDÜ: İtfaiye yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. İçeriye giren ekipler trafo mesul teknisyeni Ahmet Gençhan'ın (35) cenazesini buldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.