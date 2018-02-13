Metin'i Türkiye'ye yolladı karnavala koştu

Bir süredir Türk sevgilisi Metin Hara ile birlikte Miami'de olan Adriana Lima, sevgilisini çalışmaları için Türkiye'ye yolcu ettikten sonra kendisi de soluğu memleketi Brezilya'nın ünlü Rio Karnavalı'nda aldı. Victoria's Secret melekleri Adriana Lima, ünlü meslektaşları Lais Ribeiro, Jasmine Tookes ve Barbara Fialho ile birlikte Rio Karnavalı'nın ilgi odağı oldu. Ünlü modeller, karnavalın açılış partisinde kıvrak figürleriyle bol bol samba yaptı.