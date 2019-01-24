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Metin Külünk'ten şaşırtan sözler! Partimiz hayal kırıklığı yaşayabilir

Metin Külünk'ten şaşırtan sözler! Partimiz hayal kırıklığı yaşayabilir

AK Partili Metin Külünk 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Külünk “Millette karşılığı olmayan isimler aday yapıldı. Partimiz 31 Mart'ta hayal kırıklığı yaşayabilir” dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 10:07 - Güncelleme: 24-01-2019 10:07

AK Partili Metin Külünk, AK Parti'nin belediye başkan adaylarını “Millette karşılığı olmayan isimler aday yapıldı” sözleriyle eleştirdi.

AK Parti'nin belediye başkan adaylarını “Millette karşılığı olmayan isimler aday yapıldı” sözleriyle eleştiren AK Partili Metin Külünk, “Sokak kendisiyle inatlaşılmasından hoşlanmaz. Partimiz 31 Mart'ta hayal kırıklığı yaşayabilir” uyarısını yaptı.

AK Parti Genel Merkezi Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, bir gazeteye röportaj verdi. “Siyasette en önemli unsur; liyakat, ehliyet ve adalettir” diyen Külünk, AK Parti'nin liyakat, ehliyet ve adalet sahibi adaylarla yola çıkmadığını ima ederek gelecek seçimlerde hayal kırıklığı yaşayabileceğini ifade etti.

TOPLUMUN BEKLENTİLERİ ÖNEMLİ: Siyasette esas olanın toplumun beklentileri olduğunu anlatan Külünk, “Siyaset aslında doğruları ifade etme sanatıdır. Siyasetin özeleştiri kabiliyeti ve doğruları ifade etme kabiliyeti doğru olduğunda milletle ittifak çok daha güçlü olur. Yoksa siyaset saklambaç oynamanın adı değildir. Ben aslında eleştirmedim, tespit yaptım. Neyin tespitini yaptım? Sokakta gördüklerimin tespitini yaptım” dedi.

HALK NE ANLAR DİYENLER VAR: Halkla bütünleşme sağlanamadığı taktirde siyasette başarının gelmeyeceğini de vurgulayan Külünk, parti içerisindeki bazı çevrelerin; 'halk teşkilattan ne anlar' cümlesini kurduğunu da iddia etti. Külünk, “Sanki şöyle bir hava var. Halk parti teşkilatlarına karışamaz gibi bir düşünce var. Teşkilat ise bunun tam zıttı. Yürütme ile sokak arasındaki en güçlü bağdır. Eğer yürütmenin güçlü olmasını istersen teşkilat sokakla bütünleşmelidir. Ben şu cümleyi duydum; 'halk işine baksın teşkilata ne karışır. Onlar ne anlar' cümlesini ben maalesef duydum. Bu cümlenin esas olduğu bir yerde halkın iradesini iktidara taşıma gücü kaybolur” diye konuştu.

İşte o röportaj: 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR35 YORUM

  • Misafir 24 Ocak 2019 11:08 Allah aşkına Şaşılcank ne var gitmemek içinmi geldiniz ,zaten birazcık onurunuz olsa şu ana kadar kendiniz gitmeniz gerekirdi ,şöyle sokağa pazara (bir vatandaş sıfatıyla) çıkın vatandaşın ve esnafın halini bir görün ,memleketin içini boşaltınız,insanlar maddi olarak tükenmiş durumda

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Metin Külünk
METİN KÜLÜNK KİMDİR?

Metin Külünk kimdir aslen nereli kaç yaşında? Metin Külünk evli mi eşi kim? Metin Külünk özel hayatı ve biyografisine gelin yakından bakalım. 6 Kasım 1960 tarihinde Rize’nin Güneysuil&cc

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