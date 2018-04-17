Metin Hara'dan sosyal medyayı sallayan Adriana paylaşımı

Geçtiğimiz yaz ayından beri Victoria's Secret meleği Brezilyalı model Adriana Lima ile aşk yaşayan Tür yazar Metin Hara'dan aşka dolu paylaşım geldi.

Metin Hara, İstanbul'daki işleri nedeniyle bir süredir ayrı kaldığı Adriana Lima'ya Instagram hesabından bir kez daha ilan-ı aşk etti.

''SENİ ÖZLEDİM KUTSALIM''

Brezilyalı modeli ateşten bir kadın figürüne benzeten Türk yazar, bu resmin altına "Sen elimi tutarken su akacak yolunu bulacak. Ruhlarımız buluştuğunda her kalp atışı bunu bilecektir. Seni özledim, kutsalım' mesajını yazdı.



