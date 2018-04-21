Metin Hara'dan bomba itiraf! Meğer Adriana Lima...

Kanal D'nin sevilen programı Beyaz Show'un 20 Nisan Cuma günü yayınlanan bölümüne, Metin Hara, şarkıcı Deniz Seki, Survivor Cumali, oyuncular Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal ile müzisyen Yankı Alper konuk oldu.

ADRIANA LIMA İTİRAFI: Yazar Metin Hara, Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile geçen yaza damgasını vurmuştu. Birçok kişi tarafından ilk başlarda "reklam aşkı" eleştirileri gelmişti ama çiftin ilişkisi hala dolu dizgin gidiyor.

Beyaz'ın sorusu üzerine ilk mesajın Adriana Lima'dan geldiğini söyleyen Metin Hara, 'İlk mesajı o attı. O biraz karışık. Los Angeles'da birçok insanla çalışıyordum. Bunlar dünyaca tanınan insanların da içinde bulunduğu bir grup. Sonra ben Türkiye'deyken öğrencilerimi ateşte yürütmeye hazırlıyordum. O sırada telefon geliyor bir şekilde duyulmuş. Adriana da o sırada Türkiye'deymiş. Bir şekilde bana ulaşıldı. Birbirimizi gördük normalde sadece bir şekilde tanışmaktı amacımız. Böyle olacağını hiç düşünmemiştik. Sonra kendi içerisinde gelişti.' şeklinde konuştu.