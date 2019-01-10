Metin Hara ve Adrina Lima'dan ayrılmadık paylaşımı

Metin Hara Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Adriana Lima ile hiç ayrılmadıklarını, aksine 32 gündür yan yana olduklarını açıkladı.
Son günlerde magazin gündeminde sıkça yer alan haberlerden biri de: Adrina Lima-Metin Hara ayrılığı oldu. Öyle ki; Adriana Lima'nın Instagram hesabından yaptığı kadın-erkek ilişkisine dair paylaşımlar, Metin Hara'yla birlikte olan fotoğraflarını silmesi de bu ayrılıkla ilişkilendirilmişti.
Ayrıca Metin Hara kendi hesabından yaptığı paylaşımda eski Victoria's Secret meleği Adriana Lima'yala hiç ayrılmadıklarını hatta 32 gündür ABD'de birlikte olduklarını belirtti.
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