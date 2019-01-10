Metin Hara ve Adrina Lima'dan ayrılmadık paylaşımı

Son günlerde magazin gündeminde sıkça yer alan haberlerden biri de: Adrina Lima-Metin Hara ayrılığı oldu.

Metin Hara Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Adriana Lima ile hiç ayrılmadıklarını, aksine 32 gündür yan yana olduklarını açıkladı.

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Son günlerde magazin gündeminde sıkça yer alan haberlerden biri de: Adrina Lima-Metin Hara ayrılığı oldu. Öyle ki; Adriana Lima'nın Instagram hesabından yaptığı kadın-erkek ilişkisine dair paylaşımlar, Metin Hara'yla birlikte olan fotoğraflarını silmesi de bu ayrılıkla ilişkilendirilmişti. Twitter

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AYNI FOTOĞRAFI PAYLAŞTILAR Lima ve Hara çifti, bu akşam saatlerinde el ele tutuştukları fotoğrafı kendi sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaştı. Twitter

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