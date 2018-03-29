Metin Hara: Adriana'nın gözleri yaşardı, kulakları kızardı

Hadi Be'nin konuğu olan Metin Hara Adriana Lima ile dolu dizgin devam eden ilişkisini anlattı. "Adriana'nın yüzüne pasta yapıştırdığım oldu" diyen ünlü yazar ünlü top model ile olan komik bir anısını paylaştı. İşte Metin Hara'nın Hadi Be'ye yaptığı açıklamalar...

Bir süredir Adriana Lima ile aşk yaşayan yazar Metin Hara, 'Hadi Be'nin konuğu oldu Hara, dünyaca ünlü top model ile ilişkisini anlattı. Hara, hakkında bir çok spekülasyon yapılan Instagram'da Adriana Lima'yı öperken çekilmiş fotoğrafının hikayesini şu sözlerle anlatıyor: “Burada helikopterdeyiz. İnsanlar o kadar garip ki, binlerce gerçeği yansıtmayan, inanılmaz komik komplo teorileri çıktı. 8 ayda hiçbirinin gerçek olmadığı da anlaşıldı. Bu fotoğraf için şöyle dedi birisi, inanamadım; taktığımız kulaklıkların markası bizim sponsorumuzmuş, bu fotoğraf da onun reklam çekimiymiş. Hakikaten bu yaratıcılık sinema endüstrisinde kullanılabilir." Twitter

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"Buradaki hikaye şu; o (Adriana Lima) ailevi bir durumdan dolayı çok üzgün, zor bir dönem yaşıyor. Ben cuma sabahı buradan çıkıyorum, 12 saat uçuş yapıyorum, oradan 4 saat arabayla başka bir şehre geçiyorum, o sırada onu arıyorum ‘Ben bu şehirdeyim’ diye. Hamptons orası. O da diyor ki; ‘Ben başka bir yere uçuyorum, neredesin? Helikopter pistindeyim.’ Ben de helikopter pistine gidiyorum. Şokta tabii. Kıta değiştirilmiş, 16-17 saatlik yolculuk. Ona sarılıyorum. ‘Senin burada olduğuna inanamıyorum’ diyor." Twitter

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"Birbirimizi gördüğümüz için mutluyuz. Oradan 1 saat uçuyoruz, sonra 6 saat tekrar başka bir yere uçuyoruz. Onun bir yerde işi var, orada 3 saat kalıyoruz, sonra 7 saat uçuyoruz, 3 saat yan yana kalıyoruz. Ben oradan Detroit’e, sonra New York’a, oradan da İstanbul’a uçuyorum. Hepsi 2 günde oluyor. Bizim adımıza çok güzel, çok romantik bir an var o fotoğrafta." Twitter

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