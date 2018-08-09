Metin Hara-Adriana Lima aşkında sürpriz gelişme

Metin Hara, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla Adriana Lima ilişkisinin evliliğe doğru gittiğinin sinyallerini verdi.

Metin Hara-Adriana Lima aşkında sürpriz gelişme

İlişkilerinde bir yılı geride bırakan Metin Hara ve Adriana Lima çifti, mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız aylarda ailelerini tanıştıran çift şimdilerde aile buluşmalarına daha fazla zaman ayırıyor. Bu defa ev sahipliğini Adriana Lima yaptı. Sevgilisi Metin Hara, ailesini Miami’de ağırlayan Lima'yla mutluluk pozlarını paylaşmayı sürdürüyor. Bu paylaşımları görten takipçileri 'evlilik yakın' demekten kendini alamıyor.

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Metin Hara-Adriana Lima aşkında sürpriz gelişme

Hara ve Lima, önceki gün Lima'nın bir arkadaşının doğum gününü kutladı. Sonra da Lima'nın evinin bahçesinde oyun oynadılar. Lima o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Metin Hara'nın Lima'nın kızları Valentina ve Siena ile samimiyeti de dikkatlerden kaçmadı. Oyunun en küçük katılımcısı olan Hara'nın yeğeni Leo da diğer aile üyelerinden büyük alkış aldı.

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Metin Hara-Adriana Lima aşkında sürpriz gelişme

Metin Hara'nın Lima'nın kızları Valentina ve Siena ile samimiyeti de dikkatlerden kaçmadı. Oyunun en küçük katılımcısı olan Hara'nın yeğeni Leo da diğer aile üyelerinden büyük alkış aldı.

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Metin Hara-Adriana Lima aşkında sürpriz gelişme

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