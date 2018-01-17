Metin Hara-Adriana Lima aşkında sürpriz gelişme

2017 yılına damga vuran Adriana Lima-Metin Hara ilişkisinin bittiği haberleri medyaya yansımıştı. Metin Hara ABD'den dönüşte havaalanında bu soruyla karşılaşınca Twitter'da dillere düşen bir yanıt vermişti. Metin Hara 'ben bilim insanıyım magazin figürü değilim' demişti. Twitter alemi 'ne zaman bilim insanı olmuş' diyerek Metin Hara ile fena halde kafa bulmaya başlamıştı. Metin Hara’nın, çıkan haberlerden rahatsız olup arkadaşlarına, “Ayrılmadık. 4 gün sonra yanına gideceğim.” dediği öğrenilmişti. Ve nitekim öyle de olmuştu. Twitter

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Hatta yeni yılın ilk bombası Metin Hara-Adriana Lima çiftinden gelmişti. Miami’de düzenlenen ve arkadaşlarının katıldığı partide Metin Hara, maket bir yüzükle diz çökerek Adriana Lima’ya evlenme teklifinde bulunmuştu. Bu sırada modelin elindeki balyoz maketini Hara’nın kafasında tutması dikkat çekmişti. Gece boyunca arkadaşlarıyla eğlenen Adriana Lima ve Metin Hara, bu fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmıştı. Twitter

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Hatta yeni yılın ilk bombası Metin Hara-Adriana Lima çiftinden gelmişti. Miami’de düzenlenen ve arkadaşlarının katıldığı partide Metin Hara, maket bir yüzükle diz çökerek Adriana Lima’ya evlenme teklifinde bulunmuştu. Bu sırada modelin elindeki balyoz maketini Hara’nın kafasında tutması dikkat çekmişti. Gece boyunca arkadaşlarıyla eğlenen Adriana Lima ve Metin Hara, bu fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmıştı. Twitter

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