Metin Hara Adriana Lima aşkı nasıl başldı

Güneri Civaoğlu'nun sunduğu Şeffaf Oda programının bu haftaki konukları oyuncu ve yazar İclal Aydın ile son günlerde Adriana Lima ile ilişkisi çok konuşulan Metin hara oldu. Metin Hara, Adriana Lima ile nasıl tanıştıklarını ilk kez anlattı.

Güneri Civaoğlu'nun sunduğu şeffaf oda programının bu haftaki konukları İclal Aydın ve Metin Hara oldu. Metin Hara, son kitabı hakkında açıklamalarda bulunurken, Victoria's Secret modeli Adriana Lima ile yaşadığı aşk hakkında da ilk kez çarpıcı açıklamalarda bulundu.Güneri Civaoğlu'nun 'Şimdi senin yaşadığın aşk sebebiyle Türkiye'de ve dünyada binlerce hatta milyonlarca insanın seni kıskandığını düşünüyorum. Twitter

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Bunun da negatif bir yüklemesi olduğunu düşünerek nazar boncuğu taşıyor musun diye soruyorum. Büyük aşk yaşıyor musunuz? Dışarıdan bir sürü insanın sizi kıskandığını düşünüyor musun?' sorusu üzerine Metin Hara, 'Yaşıyoruz!' yanıtını verirken, 'bugüne kadar yazılan çizilenleri çoğu doğru değil, ve ben bir kez bile konuşmadım. Benim hayatım ve varoluşumla ilgili doğruları yansıtmıyor. Ben de kıskanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Twitter

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Ama bu devirde bu kadar farklılıklara, mesafeye ve haber kirliliğine rağmen bu aşkı yaşıyor olmak çok değerli. Bugüne kadar bir çok kez ayrıldığımız haberleri çıktı, hamilelik iddiaları ortaya atıldı. Dışarıdaki bu kadar haber kirliliğine rağmen biz ilişkimizi sürdürüyoruz. Hiç ayrılmadık. Bu konuda izleyicilerin de basının da sevenlerimin de ne tür demeçler verip vermeyeceğimi bildiğini umuyorum. Twitter

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