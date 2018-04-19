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Metin Feyzioğlu'ndan 'adaylık' sorusuna ilginç yanıt!

Metin Feyzioğlu'ndan 'adaylık' sorusuna ilginç yanıt!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Cumhurbaşkanlığına talip olunmaz. Cumhurbaşkanlığı görevi size gelir, verilir, talimattır. Bu, Türkiye'nin en yüksek makamı. 'Bunu istemiyorum' demek şımarıklıktır, 'İstiyorum' demek haddini bilmemektir. Yani çok lüzumsuz bulurum bu konuda bir yorum yapmayı. Biz, Türkiye için nerede olmamız gerekiyorsa oradayız" dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 20:53 - Güncelleme: 19-04-2018 20:53

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Muş Barosu hizmet binasının açılışına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente geldi. Hizmet binasının açılışının ardından avukatlarla bir süre sohbet eden Feyzioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sandığın, demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Tek başına sandığın varlığının demokrasiyi göstermediğini ancak sandık olmadan da demokrasinin olamayacağını vurgulayan Feyzioğlu, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak seçimde ister cumhurbaşkanlığına talip olsunlar, ister milletvekilliğine talip olsunlar, tüm adaylara ve siyasi partilere buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen Türkiye'yi germeyin, Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Çünkü yukarıda siyasetçiler birbirleriyle en ağır şekilde kavga ederken, ezici büyüklükteki bir çoğunluk bundan mutsuz" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZİ KUCAKLAYALIM"

Feyzioğlu, 15 Temmuz sonrası mücadele adına yapılanların hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunun yargı önünde denetlenmesi gerektiğini ifade etti. Ülkede hiç kimsenin birbirinden ayrılmak istemediğini dile getiren Feyzioğlu, "Biz doğru olanı yapalım, birbirimizi kucaklayalım. Siyasetçilerin de madem bizi yönetmeye talipler, bizi kucaklamalarını talep edelim istiyorum" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINIZ SÖZ KONUSU MU?"

Feyzioğlu, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığına adaylığınız söz konusu mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Hayır, böyle bir kimseyle görüşmem de konuşmam da yok. Zaten talip de olunmaz. Daha önce bunu söylemiştim. Cumhurbaşkanlığına talip olunmaz. Cumhurbaşkanlığı görevi size gelir, verilir, talimattır. Bu, Türkiye'nin en yüksek makamı. 'Bunu istemiyorum' demek şımarıklıktır, 'İstiyorum' demek haddini bilmemektir. Yani çok lüzumsuz bulurum bu konuda bir yorum yapmayı. Biz Türkiye için nerede olmamız gerekiyorsa oradayız."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Türk 19 Nisan 2018 20:59 Size gelir verilir demiş ise verenler kim

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