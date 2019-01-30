Metin Feyzioğlu: Her türlü terör örgütünü kahredeceğiz!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, PKK'nın en büyük gelirinin uyuşturucu olduğunu belirterek, "Dünyanın en büyük uyuşturucu ticaretini yapan kartellerinden birisidir. Avrupalıların, Amerikalıların baş tacı ettiği, demokrasi şampiyonu ilan ettiği alçak teröristler aynı zamanda zehir tüccarlarıdır." dedi. Feyzioğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Rize'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, TBB'nin her söyleminde birliği ve bütünlüğü öne çıkardığını söyledi.

Feyzioğlu, bir gazetecinin, MHP tarafından gündeme getirilen afla ilgili düşünlerini sorması üzerine şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız enine boyuna düşünülerek konuşulması gerektiğini söyledi. Bu düşünce doğrudur. İki ucu keskin bıçaktır. Bir şey çıkarırsınız, kimin yararlanacağı bilinmez. Daha önce kamuoyunda Rahşan affı ve 1974 affından çıkanlar iki yıl içerisinde çok can yakarak içeri girdi. Önümüze getirilen düzenlemede uyuşturucu satıcılarının da bir şekilde yararlandığı görülüyordu. PKK'nın en büyük geliri uyuşturucudur. Dünyanın en büyük uyuşturucu ticaretini yapan kartellerinden birisidir. Avrupalıların, Amerikalıların baş tacı ettiği, demokrasi şampiyonu ilan ettiği alçak teröristler aynı zamanda zehir tüccarlarıdır. Bir elleri yağda, bir elleri balda yaşarlar."

ÖRGÜTÜN YÖNETİCİLERİ LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR: PKK'nın insanları ideoloji diye ikna edip dağlara ölüme götürdüğünü, kendilerinin ise uyuşturucu paralarıyla lüks içinde yaşadığı belirten Feyzioğlu, "Öyle Kandil'de, dağda yaşadığı görüntülere bakmayın. Onlar, birtakım türedi sözde gazetecilerin çıkıp 'Vay efendim. Zorluk içerisinde yaşıyormuş.' diye romantik röportajlarıdır. Onların hiçbiri mağaralarda yaşamaz. Hain örgütün yöneticileri lüks içinde yaşarlar. Bunu da uyuşturucu parası ile yaparlar." dedi.

ALLAH'IN İZNİYLE KAHREDECEĞİZ AMA...Türkiye'nin çok ağır bir travmadan geçtiğine ve artık atlatmak üzere olduğuna işaret eden Feyzioğlu, şöyle konuştu: "Milli birlik ile atlatıyoruz. Yüzde 10-20-30-50 ile değil yüzde yüz ile atlatıyoruz. Başaracağız. Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek isteyen hain FETÖ'cüleri ve bu hainlerle el ele vermiş hain PKK'lıları ve onların tetikçisi hain DHKP-C'lileri, her türlü terör örgütünü Allah'ın izni ile kahredeceğiz ama yüzde 100 birlikte yapacağız. Bunu yapabilmemiz için 81 milyonu adalet paydasında hamaset ile değil adaletle kucaklamamız lazım. Bunun için yargıyı güvenilir kılmamız gerekiyor."