Metin Arolat 5 ayda 21 kilo verdi! Paylaşımı şaşırttı

1990'lı yıllar Metin Arolat'ın dönemin mankenlerinden Merve İldeniz ile çektiği, göğüsten yoğurt yeme sahnesi ile gençliğin aklını başından alarak zirve yapmıştı. Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Metin Arolat'tan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

5 ay gibi kısa bir sürede 21 kilo veren şarkıcı Metin Arolat, paylaştığı fotoğrafla mutluluğunu dile getirdi. Arolat fotoğrafının altına şunları yazdı: Yağ mağ aldırmadan, mide ameliyatı mameliyatı olmadan sadece güvendiğin, bilen birinin tavsiyelerine uyarak 4,5- 5 ay arası ‘21'inci kiloyu verme mutluluğu’ diye çoktan unuttuğum bir şey varmış. Sanırım içimden irice bir dana koşarak çıktı ve ardına bakmadan kaçtı.