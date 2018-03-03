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Metin Akpınar'a kötü haber! 20 yıl geçmiş

Metin Akpınar'a kötü haber! 20 yıl geçmiş

Usta oyuncu Metin Akpınar; Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire ve Mavi Boncuk filmleri için iki kanaldan telif istedi. Ancak açtığı dava 'Oyuncunun herhangi bir hakkı yok' denilerek reddedildi.

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Eklenme Tarihi: 03-03-2018 15:47 - Güncelleme: 03-03-2018 15:47

Ünlü oyuncu Metin Akpınar, telif haklarıyla ilgili hukuki mücadele veriyor. Akpınar; Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire ve Mavi Boncuk gibi filmleri için Kanal 7 ve Star TV'ye iki ayrı telif davası açtı. 6 filmiyle ilgili Kanal 7'ye açılan dava "Oyuncunun herhangi bir hakkı yok" denerek reddedildi. 5 filmi için Star TV'ye açtığı dava ise sürüyor.

ESERİN KORUMA SÜRESİ GEÇMİŞ
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Akpınar, kanalın filmleri kendisinden izin alınmadan yayımladığını savundu ve kanaldan telif istedi. Davalı kanalın ise cevap dilekçesinde şu sözlere yer verildi: "Filmler, 1972-1974 yapımı. Eserlerin koruma süresi geçmiş ve 20 yıl sonra alenileşmiştir. Davanın reddini isteriz"

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