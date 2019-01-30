Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, bir programdaki söylemleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, avukatları aracılığıyla itiraz dilekçesi sunarak, adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etmişti. Metin Akpınar hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan verilen yurt dışı yasağı ve imza atmak şeklindeki adli kontrol kararı savcılık tarafından resen kaldırıldı. Öte yandan savcılık, geçtiğimiz hafta Müjdat Gezen hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol kararını da resen kaldırmıştı.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırıldı videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER