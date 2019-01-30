Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, bir programdaki söylemleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, avukatları aracılığıyla itiraz dilekçesi sunarak, adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etmişti. Metin Akpınar hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan verilen yurt dışı yasağı ve imza atmak şeklindeki adli kontrol kararı savcılık tarafından resen kaldırıldı. Öte yandan savcılık, geçtiğimiz hafta Müjdat Gezen hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol kararını da resen kaldırmıştı.