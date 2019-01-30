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Metin Akpınar hakkında flaş gelişme

Metin Akpınar hakkında flaş gelişme

Ünlü sanatçı Metin Akpınar hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle adli kontrol kararı verilmişti. Akpınar'a uygulanan bu adli kontrol tedbirinin kaldırıldığı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 14:29 - Güncelleme: 30-01-2019 14:29

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, bir programdaki söylemleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, avukatları aracılığıyla itiraz dilekçesi sunarak, adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Metin Akpınar hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan verilen yurt dışı yasağı ve imza atmak şeklindeki adli kontrol kararı savcılık tarafından resen kaldırıldı.

Öte yandan savcılık, geçtiğimiz hafta Müjdat Gezen hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol kararını da resen kaldırmıştı.

AKPINAR NELER SÖYLEMİŞTİ
Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan sanatçı Metin Akpınar burada yaptığı konuşmada "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" ifadelerini kulanmıştı.

ERDOĞAN: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER
DEİK Mali Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış. Bunlar sanatçı müsveddesi. Bedelini ödeyecekler. Şimdi git bunun bedelini öde" açıklamasında bulunmuştu.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Ocak 2019 14:50 Patatese Soğana Patlıcana söz geçiremiyoruz ama Biber de Acıdır yersen.

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