Meteoroloji'nin son tahmini şaşırttı! Yalancı bahar geliyor

Yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sıcaklık 2 ilâ 4 derece artıyor. İç ve Doğu Anadolu'da ise sis ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Twitter

Facebook 2 12