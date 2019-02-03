Meteoroloji'nin son tahmini şaşırttı! Yalancı bahar geliyor

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, ülke genelinde sıcaklıkların 4 derece birden artmasıyla birlikte yalancı bahar havası oluşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Meteoroloji'nin son tahmini şaşırttı! Yalancı bahar geliyor

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, ülke genelinde sıcaklıkların 4 derece birden artmasıyla birlikte yalancı bahar havası oluşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

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Meteoroloji'nin son tahmini şaşırttı! Yalancı bahar geliyor

Yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sıcaklık 2 ilâ 4 derece artıyor. İç ve Doğu Anadolu'da ise sis ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Meteoroloji'nin son tahmini şaşırttı! Yalancı bahar geliyor

Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. İç ve Doğu Anadolu'da ise sis ve buzlanma ile don olayına karşı yetkililer vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji'nin son tahmini şaşırttı! Yalancı bahar geliyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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