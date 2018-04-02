Meteoroloji'den uyarı! Bu habere bakmadan plan yapmayın

Meteoroloji'nin verilerine göre, 2 Nisan Pazartesi günü yurdun büyük bir bölümü yağış altında olacak. Öte yandan Meteoroloji kendi internet sitesinden uyarı yayınlayarak Doğu Karadeniz için fırtına alarmı verdi.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Son verilere göre, 2 Nisan Pazartesi günü yurdun büyük bir bölümü yağış altında olacak. Öte yandan Meteoroloji kendi internet sitesinden uyarı yayınlayarak Doğu Karadeniz için fırtına alarmı verdi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Twitter

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HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, İç ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla iç kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



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MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TEKİRDAĞ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutluEGE



Parçalı ve çok bulutlu, İç kesimleri ile sabah saatlerinde Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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