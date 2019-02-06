Meteoroloji'den son dakika uyarısı Antalya alarmda diğer illerde yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışla birlikte fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı Antalya alarmda diğer illerde yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışla birlikte fırtına bekleniyor. Bölge için hortum uyarıları da yapılıyor. Hortum ve fırtına nedeniyle Antalya'nın 5 ilçesinde okullar tatil edildi. Antalya Valisi'nden de beklenen fırtınaya karşı kritik uyarılar geldi.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı Antalya alarmda diğer illerde yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Muğla ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bingöl, Erzurum ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı Antalya alarmda diğer illerde yağmur var

Yağışların; Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı Antalya alarmda diğer illerde yağmur var

KUVVETLİ YAĞIŞ VE HORTUM UYARISI: Yağışların; Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden; meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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