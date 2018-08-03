Meteorolojiden o iller için önemli uyarı! Sel ve taşkın...

Son gerçekleşen yağışlar ve RADAR'dan elde edilen görüntüler dikkate alındığında önümüzdeki 36 saatte; Samsun(doğusu), Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde ani taşkın riski bulunmaktadır.

Söz konusu bölgelerde; köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir.