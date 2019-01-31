Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı Bu bölgeler dikkat

Meteoroloji'den yapılan kritik uyarıda Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde, kar yağışlarının 31 Ocak gecesi saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı Bu bölgeler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar'ın batı kesimleri, Manisa, Denizli, Uşak ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı Bu bölgeler dikkat

KUVVETLİ ŞEKİLDE ETKİLİ OLACAK

Doğu Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak görülecek.

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Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı Bu bölgeler dikkat

Yağışların, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale ve Burdur'un güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı Bu bölgeler dikkat

Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde kar yağışlarının bu gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20 santimetre ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

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