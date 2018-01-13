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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın merkezi ile Serik ve Manavgat ilçelerinde ve Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

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Eklenme Tarihi: 13-01-2018 20:51 - Güncelleme: 13-01-2018 20:51

Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede hava, parçalı çok bulutlu, sahil kesimlerinde aralıklı sağanak, gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçecek.

Yağışlar, akşam saatlerinde ve gece yarısına doğru Antalya'nın merkezi, Serik ve Manavgat ilçeleri ile Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak.

Yarın sabah saatlerinde Muğla çevrelerinde yer yer sis ve pus görülecek.

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