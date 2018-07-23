Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son dakika açıklamasında İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece) etkili olacak sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 1 saat içerisinde (21.20-22.30 TSİ) İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

SİLİVRİ'DE DOLU YAĞIŞI BAŞLADI

Silivri'de şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Art arda düşen yıldırımların ise geceyi aydınlattığı görüldü. Şiddetli yağmurun ve dolu yağışının bir süre daha etkili olması bekleniyor.