Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı! Saat bile verildi

Meteoroloji Genel Müdürülüğü, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için uyarıda bulundu. Kentte yarın sağanak ve gök gürültülü şeklinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın saat 10.00-16.00 arasında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olacağı öngörülüyor.

SEL, SU BASKINI İÇİN UYARI

Meteoroloji, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; yarın İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.