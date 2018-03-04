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Meteoroloji'den İstanbul için gece yarısı uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için gece yarısı uyarısı!

Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika uyarılar gelmeye devam ediliyor. Dün yayınlanan tahmin raporunda Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevre illeri için kuvvetli yağış ve rüzgar için uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji İstanbul'da bu gece (pazar) başlayacak kuvvetli yağış için de vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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Eklenme Tarihi: 03-03-2018 23:19 - Güncelleme: 04-03-2018 00:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlanan günlük hava durumu tahmin raporunda, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışın olacağı belirtildi. Öte yandan, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç Kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. 

Meteorolojiden yapılan uyarıda, "İstanbul'da bu gece saatlerinde başlaması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yarın (pazar) gün içinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. 

HAVA DURUMU RAPORU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Aksaray, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'A UYARI

Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Bugün il genelinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Hava sıcaklığının Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç Kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 04 Mart 2018 01:09 Recep Rejimi Tedbir aldı mı? ? BMGK 24 Şubat'ta “insani ateşkes” ilan etti. Afrin harekatının da bu kapsamda olduğu başta ABD olmak üzere bütün Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerce teyit edildi. TSK bu karardan sonra da harekata devam etti mi? Devam ettiyse bu ateşkes sonrasında kaç insani kayıp gerçekleşti? Hükümetiniz söz konusu BM kararına uymamaktan doğabilecek uluslararası yükümlülükleri karşılamak için hangi önlemleri aldı?

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