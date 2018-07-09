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Meteorolojiden İstanbul için flaş uyarı! Öğle saatlerinde...

Meteorolojiden İstanbul için flaş uyarı! Öğle saatlerinde...

İSTANBUL sıcaktan kavrulurken meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji, İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Başka hangi illerde yağış var?

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 09:58 - Güncelleme: 09-07-2018 09:58

METEOROLJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz bölümü ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU... Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri (Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Nallıhan, Beypazarı) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 28
Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 28
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Temmuz 2018 10:20 abovvvv istanbulda tehlike var desenize her yağmur felaket oldu memleketimizde........

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